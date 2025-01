Tentano estorsione a imprenditore edile, due arresti

I carabinieri del Comando provinciale di Crotone hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza del Gip emessa su richiesta della Dda di Catanzaro, due persone accusate di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un imprenditore edile operante a Strongoli, tra il 26 novembre e il 12 dicembre 2024.

Dalle indagini, delegate dalla Dda ai carabinieri del Reparto operativo - Nucleo investigativo di Crotone, sarebbe emerso che Mario Giuseppe Fazio, di 54 anni, e Francesco Serra, di 32, in almeno tre occasioni avrebbero preteso l'immediata corresponsione della somma di 3.000 euro a titolo di estorsione per i lavori svolti dall'impresa. Alla circostanza gli investigatori sarebbero risaliti grazie all'acquisizione delle immagini della videosorveglianza.

L'imprenditore preso di mira è impegnato nello svolgimento di alcune commesse pubbliche e di diversi lavori privati.



