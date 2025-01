In casa un'arma clandestina e 126mila euro, arrestato

I finanzieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, con il supporto di unità cinofila del Gruppo di Lamezia Terme, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a Tropea, culminata con l'arresto di un soggetto per detenzione illegale di armi da fuoco, di cui una con matricola abrasa, e di munizioni.

Nel corso delle operazioni, eseguite dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Vibo, è stata individuata, nascosta all'interno di un deposito adibito a ricovero attrezzi agricoli, una pistola calibro 7,65 con due caricatori e 10 munizioni. I militari hanno anche ritirato in via cautelare, una pistola a salve, una carabina ed un fucile da caccia cal. 16 e 71 cartucce.

Nel corso della perquisizione sono state trovate e sequestrate banconote da 50 e 100 euro, per un totale di 126.000 euro. L'operazione si è svolta sotto la guida del procuratore della Repubblica Camillo Falvo.



