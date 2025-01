Nascondeva mezzo chilo di hascisc negli slip, arrestato 23enne

Aveva nascosto all'interno degli slip che indossava oltre mezzo chilo di hascisc. Un ventitreenne di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Lamezia Terme con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, nel corso dell'attività di controllo del territorio su corso Nicotera, hanno notato due giovani che, alla vista della Volante, hanno accelerato repentinamente il passo.

Sottoposti a perquisizione personale, mentre l'altro è risultato totalmente estraneo ai fatti, il ventitreenne è stato trovato in possesso di cinque panetti di sostanza stupefacente, per un perso complessivo di poco più di mezzo chilo. Oltre alla droga nascosta all'interno della propria biancheria intima, il ragazzo era anche in possesso di 800 euro, in banconote di vario taglio, trovati all'interno delle tasche dei pantaloni. La droga e il denaro sono state sottoposte a sequestro. Nel corso delle attività gli agenti hanno anche effettuato una perquisizione in casa del giovane che, però, ha dato esito negativo.



