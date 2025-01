Viola divieto avvicinamento alla ex, arrestato un 53enne

Sottoposto ad un divieto di dimora, di avvicinamento e di comunicazione con la ex compagna, ha violato gli obblighi che gli erano stati imposti ed è stato arrestato. L'uomo, un 53eenne di Verbicaro, nel novembre scorso era stato destinatario di un'ordinanza applicativa delle misure cautelari a seguito di una denuncia - querela presentata della ex, 51enne, che in quella circostanza aveva riferito di essere ormai da diversi mesi vittima di ripetute e continue minacce e molestie, anche telefoniche per questioni di gelosia non avendo l'ex partner accettato la fine della loro relazione.

Dalle indagini dei militari, coordinate dalla Procura di Paola, era emerso che, in una circostanza, il 53enne si sarebbe anche appostato sotto casa della donna suonando insistentemente al citofono per un'intera notte. Nelle ultime settimane, poi, l'uomo avrebbe violato gli obblighi contattando telefonicamente l'ex compagna e avvicinandosi alla sua abitazione. In particolare, anche quando la donna si è recata nella Stazione carabinieri di Verbicaro per denunciare le ulteriori condotte poste in essere dall'indagato e, nonostante la vittima si trovasse in caserma, lui ha continuato a contattarla telefonicamente in maniera ossessiva annunciandole che sarebbe andato a trovarla nella sua abitazione. A quel punto i militari hanno avviato le ricerche dell'uomo che è stato rintracciato e bloccato proprio nelle vicinanze dell'abitazione della 51enne.





