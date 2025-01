Porto Corigliano, nave sottoposta a fermo dalla guardia costiera

Gli ispettori del nucleo Port State Control della Guardia costiera di Corigliano, a conclusione di un'attività di verifica, hanno disposto il fermo di una unità mercantile, battente bandiera panamense, con un carico di clinker di cemento alla rinfusa, risultata non conforme agli standard previsti dalla normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

L'ispezione, finalizzata a verificare lo stato delle dotazioni di salvataggio, dei sistemi antincendio e l'effettivo livello di addestramento del personale imbarcato, ha fatto emergere una carente rispondenza agli standard di sicurezza internazionali, tanto da richiedere l'emissione di un provvedimento di fermo amministrativo.

La nave, segnalata dalla banca dati gestita dall'Agenzia europea di sicurezza marittima - Emsa denominata 'Thetis', è stata sottoposta ad un approfondito screening di natura tecnica e documentale in base alla normativa europea. Tutte le irregolarità riscontrate dovranno obbligatoriamente essere risolte prima della partenza. A seguito del suo rilascio, peraltro, la nave sarà temporaneamente bandita dai porti dei paesi aderenti al Memorandum di Parigi (PMoU), tra i quali spiccano gli Stati dell'Unione europea, la Gran Bretagna e il Canada.

L'unità navale è stata sottoposta anche ai controlli in materia di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, a seguito dei quali sono state riscontrate irregolarità che hanno portato all'irrogazione di una sanzione amministrativa di oltre 3 mila euro.



