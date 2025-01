Il borgo di Oriolo tra le 10 destinazioni imperdibili del 2025

C'è anche la cittadina di Oriolo tra le destinazioni da non perdere nel 2025, selezionate a livello nazionale da Visit Italy, portale che si occupa di promozione turistica.

Il borgo del cosentino, ai confini con la Basilicata, che ospita un antico e suggestivo castello aragonese, è stato inserito tra le città d'arte intrise di storia e tradizioni che custodiscono autentici patrimoni unici, da esplorare.

"Oriolo è un gioiello della Calabria - è detto in una nota di Visit Italy - che conserva intatta la sua autenticità. Il suo castello medievale, imponente e ricco di storia, domina il borgo offrendo panorami mozzafiato sulla valle e sullo Ionio.

Le sue strade lastricate, le case in pietra e le tradizioni ancora vive raccontano un passato affascinante, mentre l'ospitalità locale e la cucina tipica, con piatti della tradizione contadina, offrono un'esperienza autentica e genuina.

Oriolo è il luogo ideale per chi cerca la vera essenza della Calabria, tra storia, natura e atmosfere senza tempo".

"Circa 2.500 borghi - spiega Ruben Santopietro, ceo e fondatore di Visit Italy - rischiano lo spopolamento, con il 47% dei piccoli centri interessati da una riduzione della popolazione. Per affrontare questa sfida, ogni anno ci poniamo l'obiettivo di selezionare le dieci mete italiane in ascesa e da non perdere. Sono destinazioni che si propongono come alternativa al turismo di massa, che raccolgono tutta la tradizione e l'identità tra le loro vie, che hanno nella loro comunità locale il loro punto di maggior pregio, nonché altre città, luoghi e piccoli borghi che si sono distinte nel passato e continueranno a farlo nel futuro o che si raccontano attraverso nuove strategie di comunicazione digitale".



