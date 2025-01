70 giubbotti catarifrangenti per i migranti che vanno a scuola

Settanta giubbotti catarifrangenti sono stati donati dalla Cooperativa Agorà Kroton ai migranti che frequentano il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (Cpia) di Crotone.

"Gli indumenti - è detto in una nota della cooperativa - sono stati acquistati grazie alla generosa donazione di Patrizia Luzzaro, cittadina attenta alle esigenze della comunità e sono destinati ai cittadini migranti che devono percorrere a piedi il tragitto dal Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Isola Capo Rizzuto alla scuola, attraversando la pericolosa strada statale 106. L'iniziativa punta a garantirne la sicurezza durante il loro percorso quotidiano verso la sede dell'istituto.

"La sicurezza dei nostri studenti - afferma Giusi Mantione, responsabile del Cpia di Isola Capo Rizzuto - è una priorità assoluta. Siamo estremamente grati alla Cooperativa Agorà Kroton e a Patrizia Luzzaro per il loro supporto. Questi giubbotti catarifrangenti non solo aumentano la visibilità dei nostri studenti, ma rappresentano anche un gesto di grande solidarietà e comunità." "Siamo orgogliosi - sostiene Anna Maria Corrado, vice presidente della Cooperativa Agorà Kroton - di poter contribuire alla sicurezza dei migranti che frequentano il Cpia.

La nostra cooperativa è sempre stata impegnata nel supporto delle comunità più vulnerabili e attento ai bisogni delle persone. Questa donazione è un ulteriore passo verso la costruzione di un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti".





