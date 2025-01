Comune Catanzaro avvia piano demolizione fabbricati abusivi

Un piano operativo per la demolizione dei fabbricati abusivi per contrastare ogni forma di illegalità e salvaguardare il territorio e l'ambiente. E' quello varato dalla giunta comunale di Catanzaro, su proposta della vicesindaca Giusy Iemma, che ha la delega alla pianificazione territoriale, nell'ultima riunione presieduta dal sindaco Nicola Fiorita.

"Nel provvedimento sono state fissate - è scritto in una nota dell'ente - le priorità per i lavori di demolizione relativi a edifici che costituiscano pericolo per la sicurezza pubblica o l'incolumità delle persone, che siano situati in aree soggette a vincoli paesaggistici o ambientali o impediscono la realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture strategiche.

Al contempo, è stato dato il via libera al primo intervento di demolizione d'ufficio che, a seguito della ricognizione del Settore pianificazione del territorio, avrà ad oggetto un manufatto privato realizzato abusivamente in via Fratelli Plutino, situato in zona a rischio frana, rimasto incompleto, in condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica, e su cui giace un ordine di demolizione risalente al 1985". "La demolizione di una struttura abusiva - afferma Iemma - rappresenta un atto significativo per la nostra comunità, non solo sotto il profilo urbanistico, ma anche come messaggio chiaro e forte sul valore del rispetto delle leggi. Questo nuovo tassello segna l'inizio di un percorso di legalità che, seppur complesso e a volte doloroso, è essenziale per garantire la giustizia e il buon funzionamento della nostra società.

L'attività di demolizione, infatti, non rappresenta solo la rimozione fisica di una costruzione, ma il completamento di un impegno concreto nel combattere l'abusivismo, che danneggia non solo il nostro territorio, ma mina anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. È un passo fondamentale verso la promozione di un ambiente in cui ogni cittadino si senta protetto dalla legge e in cui le regole siano rispettate da tutti, senza eccezioni".

Per la vicesindaca di Catanzaro "questo percorso di legalità, che vede l'amministrazione comunale impegnata in prima linea, deve continuare con la consapevolezza che ogni azione, ogni decisione, contribuisce alla costruzione di una comunità più equa, più giusta, più inclusiva. Rimaniamo, come sempre al servizio dei cittadini, pronti a lavorare per una città più rispettosa delle leggi e dei diritti di ognuno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA