Donna muore investita da un furgone mentre attraversa la strada

Una donna di 85 anni è stata investita stamani da un furgone mentre attraversava la strada in località Toscano nell'area urbana di Corigliano-Rossano.

La donna stava uscendo da un bar quando, nell'attraversare la strada è stata travolta dal mezzo ed è morta sul colpo. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale che ha avviato le indagini per stabilire le responsabilità dell'incidente. Il conducente del furgone si è immediatamente fermato per prestare soccorso.



