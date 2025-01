Questore, nessun allarme a Cosenza, rapimento caso singolo

"Non è una situazione che deve allarmare la città e le mamme. Non c'è in giro qualcuno che rapisce bambini. Quindi rassicuriamo la città che non c'è una situazione di pericolo. E' un episodio singolo, circoscritto immediatamente e risolto in brevissimo tempo grazie alla grande professionalità del personale della Polizia di stato". Lo ha detto il questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro incontrando i giornalisti.

"Ieri sera tutta - ha aggiunto - la questura di Cosenza era sulla strada e non c'era un agente, anche libero dal servizio, che non fosse in giro e alla ricerca della piccola. Il lavoro investigativo della Squadra mobile con supporto delle volanti e degli altri colleghi ha consentito il risultato".



