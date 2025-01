Banco alimentare, ottenuta proroga 'verbale' ma non scritta

Il Banco alimentare della Calabria che ha sospeso il servizio da ieri a causa della mancanza di una sede dopo la vendita all'asta del magazzino utilizzato, ha ottenuto una "proroga verbale" dal sindaco di Montalto Uffugo ma "stiamo aspettando la comunicazione scritta da parte della proprietà, ancora non pervenuta," che ha rilevato il capannone e ne ha chiesto l'immediata liberazione. Lo ha detto il direttore del Banco alimentare della Calabria Gianni Romeo.

"Intanto - ha aggiunto - stiamo organizzando il trasloco nella zona industriale di Rende, nei capannoni della Fercam, azienda specializzata nei trasporti e nella logistica, che riguarda circa venti tir, le celle, gli impianti e altro materiale. Cercheremo di fare il prima possibile per cercare di riprendere le distribuzioni a Cosenza e in provincia".



