Sindaco Reggio, nel 2024 in città messe in campo molte attività

"È un incontro per rendicontare, nel senso di dare conto alla cittadinanza, di quelle che sono state le attività messe in campo nel 2024.

Un'esigenza di trasparenza amministrativa e anche di comunicazione ai cittadini di quelle che sono state le attività portate avanti nella piena consapevolezza della strada che si è percorsa. Una strada della quale andiamo orgogliosi come amministrazione, ma della quale devono andare orgogliosi i cittadini perché rappresenta occasioni di crescita per la nostra città". Lo ha detto il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà incontrando i giornalisti per illustrare le attività concluse, in itinere, ed in programma da parte dell'Amministrazione cittadina.

"Non si fa mai abbastanza - ha aggiunto il primo cittadino - perché paradossalmente, riavvolgere il nastro delle attività messe in campo solo in quest'anno, ci spinge a fare ancora di più e a fare ancora meglio". Dopo la proiezione di un video sul ritrovato clima di fiducia che si vive in città, e che sarà presto visibile anche sulle pagine social istituzionali, il sindaco di Reggio ha tracciato il bilancio dell'ultimo anno "il primo - ha detto - fuori dal piano di riequilibrio dopo anni di gestione condizionata". Falcomatà ha dato conto dei risultati ottenuti grazie alla nuova linfa delle 102 nuove assunzioni e alla stabilizzazione dei precari e ha poi parlato del " grande lavoro nell'edilizia residenziale con l'assegnazione di nuovi alloggi e l'alienazione, di altri, per vendita, ai rispettivi assegnatari. Tra i tanti i progetti per il completamento del palazzo di giustizia e il museo del mare, che vedrà presto la posa della prima pietra. Ed ancora i beni confiscati, gli interventi per la sicurezza con l'implementazione delle telecamere di sorveglianza in città, il mantenimento di tutte le risorse, circa 17 milioni di euro, per il welfare, e l'approvazione del piano di zona. "Il 2025 - ha ancora detto Falcomatà - è l'anno in cui con il Pnrr saranno aperti nuovi 4 asili nido, che saranno 9 in totale rispetto allo zero degli anni scorsi". Nell'elenco l'approvazione del Piano strutturale comunale(Psc), del Piano spiaggia e del Master Plan, e la vittoria della battaglia per il recupero dei fondi per le periferie. Falcomatà ha poi parlato dei fondi ottenuti attraverso gli emendamenti del parlamentare di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. "Nessuno ha mai detto di non essere contento. Rilevo il fatto - ha sostenuto - che quando si prendono delle decisioni che ricadono sulla città, coinvolgere l'amministrazione comunale, prima che questa decisione venga portata avanti, non è un fatto di garbo istituzionale, è un fatto di competenza, perché spetta all'amministrazione comunale la pianificazione del futuro della città anche per quanto riguarda questi aspetti".



