Maltrattamenti e violenze alle compagne, 4 sorveglianze speciali

La Polizia ha eseguito oggi quattro misure di sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza disposte dal Tribunale di Catanzaro su proposta del Questore, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti dediti ad atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle rispettive compagne conviventi.

L'istruttoria condotta dalla Divisione anticrimine ha fatto emergere un'escalation inquietante di violenze e vessazioni, sia fisiche che psicologiche, che, in alcuni casi, si sono tradotte in episodi aggressione fisica, minacce di morte, lesioni personali e atteggiamenti di controllo oppressivo, generando un clima di costante paura e insicurezza per le vittime.

I soggetti, due residenti a Catanzaro, uno a Gasperina e il quarto a Satriano, hanno reiterato nel tempo le condotte vessatorie e i maltrattamenti ai danni delle compagne, manifestando, secondo l'accusa, pertanto, personalità violente.

Contestuale al procedimento penale è stata prevista la proposta di sorveglianza del Questore.



