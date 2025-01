Nel cosentino interrotta erogazione elettrica per caduta alberi

Danni e disagi sono stati provocati sulla fascia tirrenica cosentina dal forte vento che ha caratterizzato l'ondata di maltempo che ha colpito la regione. Lungo la costa sono caduti numerosi alberi e, in alcuni centri, anche lampioni dell'illuminazione pubblica causando disagi alla viabilità.

A Praia a Mare dieci alberi sono stati abbattuti dal vento, provocando il danneggiamento di due linee elettriche. Altri 20 esemplari sono pericolanti e sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza. Le raffiche hanno inoltre abbattuto un lampione in località Fiuzzi, divelto una postazione di videosorveglianza e danneggiato alcuni impianti semaforici.

A Diamante gli sforzi dell'Amministrazione comunale si sono concentrati in particolare sul ripristino dell'energia elettrica sospesa ieri sera in località Riviere a causa della caduta di un albero. Problemi analoghi si registrano a Fuscaldo, dove l'Amministrazione ha informato la cittadinanza che si sta lavorando alla soluzione di guasti alla linea elettrica. Già da ieri sera il Comune ha provveduto a posizionare in più aree gruppi elettrogeni per ovviare ai disagi degli utenti.



