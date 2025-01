Maltempo, scuole chiuse in diversi comuni del Tirreno Cosentino

Scuole chiuse, stamani, in diversi comuni del litorale tirrenico Cosentino a scopo precauzionale dopo l'ondata di maltempo che ha investito la zona ieri. A Scalea, il commissario prefettizio recentemente insediatosi dopo la caduta dell'Amministrazione comunale, ha deciso la chiusura "anche al fine di consentire agli organi e tecnici competenti la verifica sulle condizioni degli edifici scolastici e delle condizioni di percorribilità delle strade prima del rientro a scuola degli alunni ed operatori scolastici".

Decisioni analoghe sono state prese dai sindaci di Paola, San Lucido, Santa Maria del Cedro, Praia a Mare e San Nicola Arcella. Altri primi cittadini hanno invece preferito non adottare provvedimenti di chiusura, basandosi sugli avvisi di criticità diffusi dalla protezione civile calabrese che per la giornata di oggi prevedono un livello di allertamento giallo per la costa tirrenica cosentina.

Il maltempo, comunque, ha provocato danni contenuti. Le maggiori criticità, ieri, quando sulla zona gravava un'allerta arancione, sono state provocate dalle forti raffiche di vento che hanno sferzato la costa. A causa della caduta di una rete di protezione sulla sede stradale, Anas ha chiuso al traffico per alcune ore la strada statale 18 Tirrena Inferiore a San Nicola Arcella, in corrispondenza del viadotto Canalgrande. In seguito la circolazione è tornata alla normalità in un tratto nel quale le autorità consigliano sempre massima prudenza in giornate ventose.

In molti comuni sono giunte segnalazioni di alberi abbattuti dalle folate sulle strade comunali con conseguenti disagi per la circolazione, via via risolti dagli uffici comunali. In alcune aree in prossimità della costa si sono registrati allagamenti a causa delle piogge e delle mareggiate, come a Paola e San Lucido.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA