Trovato con un fucile clandestino e munizioni, arrestato

Quando è stato fermato per un controllo aveva con sé un fucile da caccia clandestino e quasi 70 cartucce detenute illegalmente: un sessantanovenne è stato arrestato dai carabinieri nelle campagne di Sant'Agata del Bianco, con l'accusa di detenzione illegale di arma clandestina e munizioni.

I militari della Compagnia di Bianco assieme ai colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, durante un'operazione di controllo straordinario sul territorio, hanno fermato l'uomo in un'area rurale isolata scoprendo che l'arma di cui era in possesso aveva la matricola cancellata. Durante il controllo, il sessantanovenne ha anche consegnato altre cartucce che aveva nascosto nel tentativo di eludere ulteriori verifiche in un tubo in Pvc nascosto a poca distanza dal posto dove è stato fermato.

Le munizioni e l'arma sono state sequestrate e verranno sottoposte ad un controllo più approfondito.



