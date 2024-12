Arrestato la notte di Natale per furto di energia elettrica

Sono andati a casa sua la notte di Natale, nell'ambito dei normali controlli a carico delle persone sottoposte a misure detentive, e lo hanno arrestato in flagranza di reato per furto di energia elettrica. E' accaduto ad Amantea.

I carabinieri della stazione, in coordinamento con il Comando Compagnia di Paola, durante l'attività di servizio, infatti, hanno proceduto al controllo nell'abitazione di un 53enne ai domiciliari per espiazione cumulo pena trovando, nel corso di una perquisizione, modiche quantità di droga tra hascisc, marijuana e cocaina. Subito dopo, ampliando il raggio dell'ispezione, anche grazie all'ausilio di personale di Enel Distribuzione, i carabinieri hanno individuato la presenza di un bypass nascosto sotto l'intonaco del muro dell'appartamento collegato, tramite un allaccio abusivo, alla rete pubblica dell'energia elettrica. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.



