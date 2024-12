Maltratta e violenza la convivente, arrestato un 25enne

Dopo l'ennesimo episodio di violenza subito dal convivente e che l'aveva costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, una donna di origini camerunensi si è recata in Questura a Cosenza è ha denunciato l'uomo, suo connazionale di 25 anni, che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e volenza sessuale.

Il provvedimento che ha aperto al venticinquenne le porte del carcere è stato emesso a seguito delle indagini condotte dagli agenti della Squadra mobile di Cosenza con il coordinamento della Procura a conclusione delle indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla vittima nello scorso mese di novembre.

I poliziotti, specializzati nella trattazione di reati in danno delle persone appartenenti alla categoria delle cosiddette fasce deboli, hanno ascoltato la donna raccogliendo le dettagliate descrizioni dei vari episodi di maltrattamento.

In particolare la ragazza ha raccontato di convivere con il compagno da diverso tempo, prima in un altro Stato europeo, e successivamente, in Italia. La donna, ospite con il suo compagno di una struttura di accoglienza ubicata in provincia di Cosenza, ha parlato di continue mortificazioni a base di ordini e punizioni, accompagnati da quotidiani gesti di violenza talvolta anche brutali con l'obietticvo di intimorirla anche con minacce di morte e instillandole la paura che potesse essere uccisa.

Le indagini, avviate sulla base di testimonianze di altri soggetti a conoscenza dei fatti, hanno permesso di confermare il contesto descritto dalla denuncia e di procedere all'arresto del venticinquenne.



