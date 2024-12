Brand metrocity Reggio su bus a Milano, Torino e Bologna

A partire da oggi e per le prossime due settimane, per tutto il periodo delle festività natalizie, la Città Metropolitana di Reggio Calabria porta la sua "Anima Autentica" nelle città di Milano, Torino e Bologna con una campagna di marketing territoriale che punta a far conoscere la destinazione e a rafforzarne l'identità culturale e turistica. Attraverso immagini iconiche e suggestive che raccontano una parte rappresentativa del patrimonio naturale, storico e paesaggistico del territorio reggino, il nuovo brand "Anima Autentica" sarà protagonista sugli autobus delle tre città, tutte collegate direttamente con l'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria.

La campagna, è scritto in una nota, "rappresenta un'azione concreta di valorizzazione turistica, mirata a richiamare l'attenzione di un pubblico nazionale in importanti centri urbani e a stimolare l'interesse verso una destinazione che incarna tradizione, autenticità e bellezza. La scelta delle città di Milano, Torino e Bologna risponde alla volontà di raggiungere un bacino turistico ampio e ben collegato, intercettando i viaggiatori alla ricerca di una nuova destinazione per la loro prossima esperienza di viaggio".

"L' obiettivo è quello di raccontare, nel contesto di una straordinaria esposizione, una terra capace di offrire esperienze autentiche a chi sceglie di visitarla" hanno commentato in una nota il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco Carmelo Versace, nella sua qualità di delegato al marketing.

"Il nostro - hanno aggiunto - è un invito a scoprire l'essenza più profonda e vera della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del suo straordinario territorio ricco di fascino e tradizioni. L'obiettivo è quello di puntare sulla promozione territoriale con una strategia coerente che consenta il consolidamento dell'immagine del territorio generando attenzione nell'utenza, fiducia e credibilità nei confronti della nostra offerta turistica, che negli ultimi tempi si è molto arricchita grazie all'ampliamento della proposta culturale ed alla valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale e naturalistico. Tutte le nostre attività di promozione sono orientate alla narrazione di un luogo che combina autenticità, accoglienza e tradizione, capace di innovarsi in maniera dinamica, offrendo esperienze indimenticabili sul piano dell'offerta turistica. Questa campagna è solo una delle tante iniziative previste nell'ambito della pianificazione marketing che mirano a posizionare la Città Metropolitana come una destinazione degna di attenzione nel panorama turistico nazionale ed internazionale".



