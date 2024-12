Articoli natalizi non sicuri in vendita,sequestro 380mila pezzi

La Guardia di finanza di Crotone, nell'ambito dei controlli intensificati nell'imminenza festività natalizie, ha sequestrato oltre 380.000 articoli natalizi potenzialmente pericolosi per i consumatori, molti dei quali esposti sugli scaffali e immessi in commercio. Fra la merce sequestrata figurano materiale elettrico ed altre decorazioni a tema natalizio come serie luminose, sfere decorative ed accessori di varia tipologia per l'albero di Natale.

I Baschi Verdi, nell'ambito delle attività svolte, hanno individuato cinque esercizi commerciali dislocati sul territorio della provincia che avevano allestito i loro negozi con numerosi addobbi ed altri prodotti risultati non conformi ai requisiti previsti dagli standard di sicurezza dettati dalla normativa europea e nazionale.

Gli articoli messi in vendita sono risultati privi delle informazioni indispensabili per il consumatore come, ad esempio, le precauzioni d'uso, la loro descrizione in lingua italiana e l'importatore.

I prodotti posti sotto sequestro sono stati tolti dal mercato e i titolari delle imprese ispezionate segnalati alla Camera di Commercio di Crotone per l'irrogazione delle previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 516 ad un massimo di 25.823 euro.



