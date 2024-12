Questura Catanzaro,spesa solidale natalizia a favore bisognosi

La Questura di Catanzaro, in occasione delle imminenti festività natalizie, ha organizzato una spesa solidale a favore delle persone indigenti della città che non sono in grado di garantirsi un pasto.

Il questore Giuseppe Linares, in collaborazione con il Compartimento e la Sezione Polizia Stradale, ha sensibilizzato i funzionari e tutto il personale della provincia per contribuire ad una raccolta di generi alimentari da donare, il prossimo 20 dicembre, al Conventino, nella zona nord, che offre da molti anni un servizio di mensa per i più bisognosi.

"Insieme - ha detto il questore Linares - tra la gente e per la gente. Esserci sempre è lo spirito della nostra missione al servizio dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA