In Prefettura a Cosenza consegnate onorificenze al merito civile

Cerimonia di consegna in Prefettura a Cosenza delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno a cittadini residenti in provincia. Nell'occasione sono stati consegnati anche un Attestato di pubblica benemerenza al merito civile e la medaglia d'argento al merito civile al Comune di Tarsia.

Alla manifestazione, aperta dalle note dell'Inno di Mameli intonato dagli allievi del Liceo musicale coreutico "Lucrezia della Valle", hanno partecipato tanti cittadini, la presidente della Provincia Rosaria Succurro i sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti e il prefetto Rosa Maria Padovano che ha consegnato le onorificenze a coloro che si sono distinti in modo significativo per il loro impegno professionale e sociale e che, con la loro condotta di vita, si sono resi particolarmente benemeriti nei confronti della Repubblica.

"Particolare risalto è stato attribuito dal prefetto Padovano, nell'indirizzo di saluto - è scritto in una nota - all'importanza dei titoli onorifici conferiti, quale segno di riconoscenza e gratitudine a coloro che, con impegno e dedizione, hanno svolto il proprio servizio per il bene comune nei diversi campi della vita, divenendo modelli positivi di riferimento soprattutto per le giovani generazioni.

Un lungo applauso ha poi sancito il momento sia della consegna dell'Attestato di pubblica benemerenza al merito civile ad un giovane di Bonifati che, mettendo a repentaglio la propria vita, ha salvato quella di un uomo in mare, sia la consegna della medaglia d'argento al merito civile al Comune di Tarsia per i sentimenti di solidarietà e di fratellanza dimostrati, durante il secondo conflitto mondiale, dalla popolazione di quel comune nei confronti degli internati al campo di concentramento di Ferramonti".



