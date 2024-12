Prefetto De Rosa s'insedia a Catanzaro, collaborativo con tutti

"Un prefetto dialogante e collaborativo con tutti. La porta del mio ufficio sarà aperta a tutti coloro che vorranno esprimermi civilmente le loro istanze". Così il nuovo prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, si é presentato ai giornalisti nel giorno del suo insediamento.

Proveniente da Ravenna, 65 anni, Castrese De Rosa nel 2018 è stato commissario prefettizio a Platì, incarico di cui parla molto positivamente. "E' stata un'esperienza esaltante - racconta il Prefetto - perché mi ha insegnato molto in termini umani e professionali, in un territorio peraltro molto difficile, caratterizzato da una forte presenza della 'ndrangheta, Ma é proprio da allora che ho imparato ad amare la Calabria, terra fatta per la stragrande maggioranza da persone perbene. Il nostro compito é di dare ascolto proprio alla Calabria degli onesti, isolando la minoranza che inquina questo territorio. Ed è per me é un onore adesso essere qui a Catanzaro".

Da Ravenna, dopo il primo incarico da prefetto a Lecco, De Rosa si porta dietro l'esperienza di tre alluvioni "che hanno creato - ha detto - tanti problemi ma hanno anche rafforzato la coesione sociale ed istituzionale. Quella stessa coesione che mi auguro di potere realizzare anche qui a Catanzaro. Darò tutto me stesso per la Calabria, a disposizione della quale metterò il mio pragmatismo e la mia disponibilità al dialogo. La Prefettura di Catanzaro, nel corso del mio mandato, sarà un'istituzione trasparente. È ovvio che tutti si rivolgono al prefetto, quale autorità di governo sul territorio, e spero di essere all'altezza per dare le risposte che i cittadini si aspettano.

Il mio proposito é quello girare molto. Non mi piace essere un prefetto da scrivania. Nella provincia di Catanzaro ci sono 80 Comuni, alcuni anche molto piccoli. Conto di fare riunioni anche sui territori dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica anche sui territori. Così avrò possibilità di vedere, ascoltare, conoscere ed imparare".

All'apice delle sue priorità il prefetto De Rosa mette l'ordine e la sicurezza pubblica. "Garantire la tranquillità in questi territori - ha detto - è il mio primo obiettivo. I miracoli non li può fare nessuno, ma se facciamo rete e sistema tra di noi possiamo dare risposte importanti alla cittadinanza".

De Rosa ha già incontrato il sindaco ed il presidente della Provincia di Catanzaro, Nicola Fiorita e Amedeo Mormile, e nella giornata odierna e nei prossimi giorni proseguirà le sue visite istituzionali.



