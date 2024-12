Ferro, Governo tempestivo su stato emergenza alluvioni Calabria

(v. "Cdm, stato emergenza comuni alluvionati..." delle 18.55) "L'intervento tempestivo del governo, che ha stanziato 4 milioni e 250 mila euro per l'attuazione dei primi interventi, rappresenta un segnale importante di vicinanza e sostegno alle comunità colpite". Così il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, in relazione al provvedimento col quale il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, ha dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi per alcuni comuni nella provincia di Catanzaro e la Città metropolitana di Reggio Calabria per il maltempo tra il 19 e il 21 ottobre scorsi.

"Esprimo un sincero ringraziamento al ministro Musumeci - aggiunge il sottosegretario Ferro - per l'attenzione dimostrata ancora una volta per il territorio calabrese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA