"Il Lametino" compie 20 anni, iniziativa il 9 dicembre

La testata giornalistica "Il Lametino" festeggia il ventesimo anniversario della pubblicazione della prima edizione cartacea. Oggi la testata è soltanto online con il sito "Il Lametino.it".

Il giornale, in occasione del suo ventesimo anno di vita, sarà in edicola nei prossimi giorni con un'edizione speciale.

Il compleanno sarà inoltre celebrato il 9 dicembre, alle ore 9:30, con un incontro a Lamezia Terme, nel teatro Grandinetti, sul tema "Il ruolo dell'informazione per la crescita del territorio". All'iniziativa, moderata dal giornalista de "Il Lametino" Antonio Cannone, parteciperanno il sottosegretario di Stato all'Interno, Wanda Ferro; il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro; i direttori responsabile ed editoriale de "Il Lametino", Alessandra Renda e Giulia Veltri, e l'imprenditore Eugenio Guarascio, fondatore ed editore del giornale.



