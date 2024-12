In fiamme mezzo raccolta rifiuti nel catanzarese, sospetto dolo

Un automezzo di una azienda che opera nell'ambito della raccolta, del trasporto, dello spazzamento dei rifiuti per i comuni del comprensorio Catanzarese è andato in fiamme la notte scorsa a Sellia Marina.

Dai primi accertamenti non viene escluso che l'ipotesi del rogo sia dolosa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina del Comando di Catanzaro che hanno evitato che le fiamme si propagassero a tutto il mezzo adibito al trasporto di rifiuti ingombranti. Danni sono stati riportati solo alla cabina di guida.

I primi accertamenti sull'origine dell'incendio sono stati compiuti congiuntamente dai vigili del fuoco e dai carabinieri.





