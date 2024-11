Divulga sui social foto intime della ex, denunciato 28enne

La Polizia di Stato di Gioia Tauro ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ad un 28enne accusato di avere divulgato, sulle piattaforme social, video e foto intime dell'ex compagna.

L'indagine è scattata dopo che la giovane donna che, dopo essersi presentata in Commissariato di Ps, ha denunciando di essere vittima del reato di revenge porn. La donna, attualmente separata, ha raccontato ai poliziotti di aver avuto una relazione turbolenta con un uomo che, avendo assunto nei suoi confronti degli atteggiamenti violenti e posto in essere maltrattamenti, era stato sottoposto prima alla misura del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, poi alla misura cautelare degli arresti domiciliari fino alla detenzione in carcere.

Al termine del periodo di detenzione, la donna aveva ripreso la relazione con l'uomo inviandogli, occasionalmente, tramite cellulare, delle foto e dei video che la ritraevano in atteggiamenti intimi. A seguito di un litigio e della fine della relazione, i video e le foto sono stati diffusi dall'uomo mediante i social media.



