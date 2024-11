Scossa in provincia di Cosenza, boato e paura ma nessun danno

Un forte boato ha accompagnato la scossa di terremoto che nella notte è stata registrata tra Cellara e Mangone, nel Cosentino, a 19.5 km di profondità con magnitudo 4.2 gradi di magnitudo. Scossa che tuttavia non ha provocato né feriti né danni come confermato all'ANSA dal sindaco di Cellara Vincenzo Conte.

"La scossa - ha spiegato il sindaco - si è avvertita più forte della scorsa volta. Il boato ha svegliato tutti e la gente è scesa in strada, ma per fortuna nessun danno, solo tanta paura".

La macchina operativa della Protezione civile regionale si è messa immediatamente in moto e nella notte, dalla Sala operativa regionale, sono stati chiamati i sindaci dei Comuni nel raggio dei 10 chilometri dall'epicentro che non hanno segnalato alcun danno. Nessuna chiamata neanche ai Vigili del fuoco da parte dei cittadini, nonostante la squadra di soccorso abbia raggiunto l'epicentro come previsto dalla procedura, per poi fare rientro in sede una volta costatata l'assenza di pericolo per i residenti.



