Aperta la 'lavanderia del Papa' in tendopoli San Ferdinando

E' stata inaugurata stamani la "Lavanderia di Papa Francesco e servizio docce" e l'Help Desk Presidio davanti alla tendopoli di San Ferdinando, uno dei tanti ghetti per lavoratori immigrati di colore che nella Piana di Gioia Tauro vengono impegnati e spesso sfruttati nella raccolta degli agrumi.

"E' un segno nuovo e vecchio. Il Santo Padre - ha detto all'ANSA il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere Apostolico - in tanti posti ha aperto delle lavanderie e le docce. Questo è un gesto evangelico per dare dignità alle persone ma anche per far vedere agli altri che esistono oggi come oggi questi posti difficili da capire. E sono posti di vergogna per tutti noi: non c'è la luce, non c'è il gas e spesso non c'è neanche l'acqua corrente e qui ci sono mille persone e sono senza documenti e se sono senza documenti lavorano in nero, non possono aprire conti correnti, non posso affittare case. Uno di loro tempo fa mi ha detto che i motorini hanno la targa e loro non possono avere documenti. E chi siamo noi? Ecco questi sono gesti del Santo Padre per invitare tutti noi a capire cosa vogliamo fare oggi e capire che per noi non è vero che sono invisibili, essi, sono molto visibili per noi che passiamo davanti a questi luoghi e giriamo la testa dall'altra parte che dobbiamo fare qualcosa in più".

"Questa iniziativa - ha aggiunto - che si ripete nel tempo è motivo di gioia per me perché questa è una ulteriore possibilità di farsi prossimi all'umanità ferita, un modo per manifestare la presenza e la vicinanza di Dio agli ultimi".

La "Lavanderia di Papa Francesco e servizio docce" e l'Help Desk Presidio, sono due strumenti per dare forma concreta alla carità e al tempo stesso intelligenza alle opere di misericordia per restituire dignità a tante persone, a partire da quelle più povere.

All'inaugurazione oltre al cardinal Krajewski hanno preso parte mons. Francesco Savino, vice presidente della Cei e vescovo di Cassano allo Ionio, mons. Giuseppe Alberti, vescovo della Diocesi di Oppido - Palmi, il sindaco di San Ferdinando Luca Gaetano e la prefetta di Reggio Calabria Clara Vaccaro.

L'iniziativa è promossa da Procter & Gamble Italia, accolta dalla Elemosineria Apostolica e realizzata grazie al coinvolgimento della Caritas della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi e la collaborazione di Haier Europe.



