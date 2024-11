Droga: arresti Polizia Crotone, consumo diffuso in città

Dall'operazione, denominata "Grecale", che stamattina ha portato all'esecuzione di 46 misure cautelari da parte della Squadra mobile di Crotone e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, é emerso un diffuso consumo di sostanze stupefacenti nella città pitagorica.

"L'aspetto più pericoloso di questa vicenda - ha detto, incontrando i giornalisti, il Procuratore della Repubblica facente funzioni di Catanzaro, Vincenzo Capomolla - riguarda la morte di due giovani assuntori di sostanze stupefacenti".

Il gruppo di presunti trafficanti di droga che è stato sgominato, al quale viene contestata l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, viene considerato vicino agli esponenti storici della 'ndrangheta crotonese.

"L'organizzazione - ha detto ancora il procuratore Capomolla - si approvvigionava dello stupefacente nella Locride e nella Piana di Gioia Tauro per quanto riguarda la cocaina ed in Puglia per l'eroina".

"Nel corso delle indagini che hanno portato all'operazione - ha riferito il capo della Squadra mobile di Crotone, Davide Bitorzoli - sono stati sequestrati dieci chili di cocaina, 11 chili di eroina e tre piantagioni di marijuana".

Numerose anche le armi trovate e sequestrate, tra cui 360 munizioni di vario calibro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA