Un tripudio per il musical "Grease" al Politeama di Catanzaro

Un vero e proprio tripudio, con tutto il pubblico in piedi a cantare e ballare. Si sono concluse così le due repliche al Politeama di Catanzaro di "Grease", il musical messo in scena dalla "Compagnia della Rancia", che proprio nel settore degli spettacoli musicali vanta una lunga tradizione.

Stasera e domani lo spettacolo sarà replicato, alle 21, al teatro "Cilea" di Reggio Calabria, chiudendo il ricco programma di "Fatti di musica 2024", la trentottesima edizione del festival-premio del live d'autore ideato e diretto da Ruggero Pegna. É stato proprio Pegna a premiare la "Compagnia della Rancia" con il "Riccio d'argento", dell'orafo Gerardo Sacco, consegnato a Michele Renzullo, affermato attore teatrale e componente della compagnia.

"Grease" ha tutte le caratteristiche di un'autentica opera musicale senza tempo, rappresentata per la prima volta nel 1971 al "Kingston Mines Chicago club" di Chicago e scritta da Jim Jacobs e Warren Casey, che vollero realizzare un musical per evocare i capelli imbrillantinati e lo stile degli anni '50. Il successo di "Grease" ha trovato la consacrazione nel film omonimo uscito nelle sale nel 1978, diretto dal regista statunitense Randal Kleiser ed interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John, scomparsa nel 2022. Il film fu un successo mondiale e creò una vera e propria "Greasemania", consentendo ai due protagonisti di ottenere un'enorme popolarità, Per Travolta, peraltro, si trattò di una conferma del successo che aveva ottenuto appena l'anno prima con "La febbre del sabato sera", un altro film che rappresenta una pietra miliare nella storia del cinema musicale.

Con la nuova edizione di "Grease" si consolida il successo di uno spettacolo davvero senza tempo. Il cast, capitanato da Eleonora Buccarini nel ruolo di Sandy, e Tommaso Pietropan in quello di Danny, ha fornito un'ottima prova sia nel canto che nel ballo, dando vita ad uno spettacolo travolgente, con coreografie, giochi di luci, colori, costumi sgargianti (oltre ottanta) di grande effetto ed un allestimento scenotecnico mobile di notevole impatto visivo. Merito delle "firme" dello spettacolo: la regia di Saverio Marconi, con quella associata di Mauro Simone; le coreografie di Gillian Bruce, i costumi di Chiara Donato e la scenografia di Gabriele Moreschi. Nel team una nota di merito va anche Valerio Tiberi, che ha creato il coloratissimo disegno luci, insieme ad Emanuele Agliati e Francesco Vignati, e, per le musiche, ad Enrico Porcelli, Gianluca Sticotti e Riccardo Di Paola.

Fondamentale per il successo del musical è poi la colonna sonora, con canzoni che sono entrate nella storia della musica ed apprezzabili anche nei testi in italiano di Franco Travaglio e Michele Renzullo, da "Grease" a "Sandy" e da "Summer Nights" a "Greased Lightnin'", fino all'esplosiva "You're The One That I Want".

"É stato emozionante - ha commentato Ruggero Pegna - vedere insieme intere famiglie, ragazzi appassionati di danza e musical, genitori e nonni che hanno vissuto quegli anni e sono cresciuti con questi brani e questa storia intramontabile e universale. Un tuffo nel passato, ma al contempo uno spaccato di gioventù e della vita di tutti, sempre attuale e affascinante.

É' stata un'altra edizione da incorniciare di Fatti di Musica, storia stessa dei grandi live in Calabria,, con eventi internazionali irripetibili come il concerto di Nick Mason a Roccella Ionica e numeri record: oltre centomila presenze e più di tre milioni di spettatori dal 1987 ad oggi".



