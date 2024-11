Bus Atam fuori servizio prende fuoco, illeso l'autista

Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri su un bus fuori servizio dell'Atam, l'azienda del trasporto pubblico di Reggio Calabria.

Il mezzo stava viaggiando su via Nazionale Archi direzione nord-sud proveniente dal capolinea di Catona e diretto al deposito aziendale di Foro Boario. Nessun problema per l'autista, sceso dal mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero.

Atam ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti a spegnere l'incendio che ha causato il danneggiamento totale del mezzo, un Bredamenarinibus, modello City Mood da 10,50 metri, alimentato a gasolio, in servizio dal 2020.

Il management di Atam ha avviato le verifiche interne per accertare la corretta applicazione di tutte le procedure lavorative su mezzi e personale, anche al fine di comprendere le cause di quanto accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA