Parte il "Catanzaro Jazz Fest", domani il primo concerto

É in programma per domani, giovedì, il primo concerto del "Catanzaro Jazz Fest", la rassegna curata dalla cooperativa "Atlantide" e diretta da Francesco Panaro. Ad aprire la manifestazione sarà alle 20, nella Sala concerti di Palazzo De Nobili, il "Francesco Scaramuzzino Trio", composto da Francesco Scaramuzzino al pianoforte, Tommaso Pugliese al contrabbasso ed Alessandro Marzano alla batteria, che presenterà il suo nuovo disco "Evening Conversations" Fedele alla sua formula originaria, che prevede l'esibizione di artisti nazionali ed internazionali insieme a giovani talenti anche calabresi, il Festival si articola in 11 appuntamenti, tra concerti, presentazioni di dischi e libri, performance, visite guidate e degustazioni, che coinvolgeranno diversi attrattori culturali del centro storico.

Saranno ospiti di questa edizione musicisti che hanno fatto la storia del jazz non solo italiano come Gianluigi Trovesi, Paolo Damiani, Ettore Fioravanti, Flavio Boltro, Mark Sherman, e formazioni che esplorano altri generi, come Mario Rosini Trio.

Continua inoltre la collaborazione con il Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese-Catanzaro e con il Museo del Rock, che ospiteranno le due presentazioni di libri previste.

Tra le novità di questa edizione la presenza degli studenti del Conservatorio Tchaikovsky, che parteciperanno alle iniziative del festival e riceveranno crediti formativi validi per il loro percorso di studi.

La chiusura del Festival, il 19 dicembre, é affidata al quintetto capeggiato da Nicky Nicolai come voce e Stefano Di Battista al sax, che presenteranno lo spettacolo "Mille Bolle Blu" con cui rendono omaggio ad alcuni brani che hanno caratterizzato la musica italiana per bellezza melodica e armonica e che presentano un'affinità con le più belle canzoni del repertorio jazz internazionale. Nicolai e Di Battista saranno affiancati da un gruppo di giovani e talentuosi musicisti napoletani: Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al basso e Luigi Del Prete alla batteria.



