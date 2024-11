Guardia di finanza scopre tre piantagioni canapa nel Lametino

I Finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme hanno scoperto tre piantagioni illegali di canapa indiana. Una è stata individuata in un tratto di un affluente del torrente Canne, a poca distanza dal centro abitato di località "Nicastro", e le altre due in una zona montana, occultate nella vegetazione boschiva.

Le piantagioni sono state scoperte a seguito delle ricognizioni effettuate dalla componente aerea delle fiamme gialle. La successiva perlustrazione a piedi da parte delle pattuglie ha permesso di individuare le aree utilizzate per la coltivazione, complessivamente, di 197 piante di cannabis indica, irrigate tramite sofisticati impianti regolati da temporizzatori elettronici.

Le piantagioni erano dotate anche di impianti di videosorveglianza alimentati da pannelli solari, con un sensore di movimento incorporato, grazie ai quali era possibile tenerle sotto sorveglianza. La fornitura idrica utilizzata per l'irrigazione di una delle coltivazioni proveniva dalla condotta pubblica alla quale i responsabili si erano allacciati abusivamente in un punto distante oltre quattrocento metri.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di identificare il responsabile di una delle coltivazioni, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme.



