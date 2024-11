Estorsione a noto professionista, arrestata una donna

Avrebbe preteso da un noto professionista catanzarese, minacciandolo di rivelare dettagli in merito alla loro relazione sentimentale ormai conclusa, la corresponsione di cospicue somme di denaro. Una donna è stata arrestata in flagranza di reato a Catanzaro con l'accusa di estorsione dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza che l'hanno bloccata all'atto della consegna da parte dell'ex di un'ultima tranche di denaro contante.

Le indagini dei finanzieri condotte dal Gruppo di Catanzaro e avviate dopo la denuncia dell'uomo, hanno delineato la gravità indiziaria circa la sussistenza del reato di estorsione nei confronti di un noto professionista catanzarese perpetrata da una donna, di professione parrucchiera. In particolare, l'attività investigativa ha consentito di ricostruire la corresponsione di cospicue somme di denaro. All'esito del giudizio di convalida, il gip del tribunale del capoluogo calabrese ha applicato alla donna la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.



