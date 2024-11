Minacce e botte alla moglie anche in presenza figli minori

Anni di offese, minacce e botte, avvenuti anche in presenza dei figli minorenni della coppia. Un calvario terminato quando, all'ennesimo episodio di violenza subito, una donna di Taurianova (Reggio Calabria), temendo per sé e per i figli si è decisa a chiedere aiuto ai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. È così che, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Palmi, un autotrasportatore di 45 anni è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa e, contestualmente, al divieto di dimora nel comune di Taurianova con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

La donna ha raccontato ai carabinieri della Stazione di Taurianova di numerose e quotidiane violenze a cui veniva sottoposta dal marito. Soprusi proseguiti anche dopo che lei aveva esternato l'intenzione di interrompere la relazione.

Sulla base degli elementi raccolti è stata quindi ritenuta necessario l'applicazione della misura cautelare nei confronti dell'uomo.



