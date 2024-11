Carenza idrica nel centro storico, Comune Vibo diffida Sorical

"Abbiamo inviato una diffida alla società Sorical per la carenza idrica verificatasi nella giornata odierna, in tarda mattinata, nella parte alta della città". Lo riferisce, in una nota, l'Ufficio comunicazione e informazione del Comune di Vibo Valentia.

"La Sorical - si aggiunge - aveva comunicato all'ente che, nella giornata di oggi, avrebbe provveduto ad effettuare il lavaggio di una vasca di accumulo del serbatoio di località 'Tiro a segno'. Intervento, a parere della stessa società, che non avrebbe arrecato alcun disservizio all'utenza. I tecnici comunali hanno invece constatato che i disservizi ci sono stati ed hanno interessato, tra gli altri, anche l'istituto scolastico 'Don Bosco', con conseguente notevole disagio per la popolazione scolastica e le relative famiglie".

"Il Comune - si afferma ancora nella nota - ha pertanto diffidato Sorical, chiedendo alla società di adottare tutte le misure necessarie per garantire il servizio e di prevedere, in futuro, misure compensative con le quali intervenire tempestivamente qualora si dovessero ripresentare problemi analoghi".



