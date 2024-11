Due fucili a canne mozze in garage, arrestato un ventenne

Un ventenne di Reggio Calabria, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Catona, a Reggio Calabria, dopo che sono state scoperte alcune armi nel garage della sua abitazione, nel quartiere Arghillà.

Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato due fucili a canne mozze con matricola abrasa, una pistola a salve e oltre 50 munizioni.

Il giovane, accusato di detenzione abusiva di armi, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari cosi come disposto dall'Autorità giudiziaria reggina.

L'operazione si inserisce in un quadro più ampio di interventi che l'Arma sta mettendo in atto in tutta la provincia di Reggio Calabria, per contrastare la criminalità e ripristinare la legalità nelle zone più a rischio. In particolare, l'attenzione dei Carabinieri si è concentrata su Arghillà.



