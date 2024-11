Furbetti del reddito di cittadinanza, due denunciati

Due persone sono state denunciate per aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti dai carabinieri della Compagnia di Locri al termine di una serie di verifiche. I due sono indagati per truffa aggravata.

Secondo l'accusa, nelle domande rivolte ad ottenere il beneficio, i due avevano dichiarato di dimorare in territorio italiano, quando, di fatto, secondo quanto emerso dagli accertamenti, risultavano dimorare in territorio estero, venendo meno ad uno dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio.

Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno accertato che l'Inps aveva già corrisposto in favore degli indagati un'ingente somma di denaro e quindi sono state attivate le procedure per il recupero delle somme illecitamente percepite e l'immediata sospensione del sussidio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA