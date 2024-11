Presentato a Tirana modello analisi turistica Regione Calabria

Piace al Ministro del Turismo e dell'Ambiente del Governo albanese, Mirela Kumbaro, che ne ha condiviso chiavi di lettura, visione e declinazioni, il modello di analisi e di progettazione turistica fondato sui Marcatori Identitari Distintivi (Mid), avviato dalla Regione Calabria per una riscrittura della propria narrazione come destinazione esperienziale.

Ad illustrare contenuti, strumenti, strategie possibili ed eventuali percorsi comuni è stato Lenin Montesanto, Program manager della Cabina di regia sui Mid della Regione, ricevuto a Tirana, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia dal Primo Ministro Edi Rama che, successivamente, dal Ministro Kumbaro.

"Diversificazione della proposta turistica, destagionalizzazione dell'immagine e dell'offerta ed internazionalizzazione della capacità attrattiva e della comunicazione strategica, tutti obiettivi sottesi al programma calabrese dei MID, coincidono, infatti - ha affermato Lenin Montesanto - con le priorità di sviluppo e di crescita economica che il Governo albanese ha posto alla base della propria Strategia nazionale del turismo 2024-2030, sottoposta in questi giorni a consultazione pubblica e rispetto alla quale ci siamo messi a disposizione dell'Esecutivo di Tirana per contributi da offrire nell'ambito della campagna di ascolto avviata sulla Strategia nazionale del turismo 2024-2023 e nella cornice della collaborazione rafforzata tra i due Paesi, anche in termini di formazione, strategie d'investimento sulle aree interne e di linee guida in chiave di sostenibilità delle destinazioni turistiche, ribadita questa estate anche nell'incontro tra la minestra Kumbaro e la collega italiana Daniela Santanchè". Al termine dell'incontro la delegazione calabrese è stata ricevuta anche nella sede dell'Ambasciata italiana, dal viceambasciatore Luigi Mattirolo, che ha espresso apprezzamento per l'iniziativa di condividere la virtuosa esperienza avviata dalla Regione Calabria in un momento cruciale per il riposizionamento turistico dell'Albania, che è oggi uno dei principali paesi amici e partner strategici dell'Italia. Ad accompagnare l'ideatore dei MId c'erano il sindaco di Vaccarizzo Albanese, Antonio Pomillo, e Papàs Elia Hagi, parroco della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Vakarici, co-promotori dell'incontro nel quadro ed al termine della missione istituzionale a Berat, città albanese con cui il comune arbëreshe calabrese ha sottoscritto un patto di gemellaggio.

Apprezzando le finalità sottese all'impostazione innovativa della promozione turistica attraverso la mappatura e l'esplosione dei Mid, progetto la cui genesi è stata positivamente valutata dalla Presidente Giorgia Meloni, è stato lo stesso Premier Rama, nel corso dell'incontro, a suggerirne la condivisione con la Ministra del Turismo proprio perché in linea con la costruzione di una nuova narrazione esperienziale dell'Albania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA