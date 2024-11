Motociclista 17enne perde la vita in incidente stradale

Una ragazza di 17 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto sul Tirreno cosentino intorno alle 19, lungo la Ss 18 nel Comune di Praia a Mare, in località Foresta. La giovane vittima era a bordo di una motocicletta da cross. Nel sinistro, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti, risultano coinvolte anche due automobili. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, proveniente dal vicino distaccamento di Scalea, per la messa in sicurezza del sito e dei veicoli. La statale è rimasta chiusa al transito e la circolazione è stata deviata su strade secondarie. Sul posto anche la polizia stradale e personale Anas per gli adempimenti di loro competenza.



