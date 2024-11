Voragine su SS 280, prevista per oggi la riapertura

E' prevista per oggi la riapertura della statale 280 che collega Lamezia Terme e Catanzaro dove, nei giorni scorsi, a causa del maltempo, si era verificata una voragine che aveva anche inghiottito un'auto senza conseguenze per la conducente. Lo comunica l'Anas.

Sono in fase di completamento, infatti, rende noto l'Azienda, gli ultimi interventi di ripristino nell'area dove si è reso necessario ricostruire il corpo stradale. Nelle fasi di preliminari delle attività di cantiere, sono stati rimossi considerevoli depositi di acqua formatisi durante le intense precipitazioni atmosferiche.

La statale 280 è 'un'arteria fondamentale per i collegamenti viari della Calabria collegando la fascia Tirrenica a quella Ionica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA