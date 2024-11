Rosone lesionato, chiusa basilica Immacolata a Catanzaro

La basilica dell'Immacolata, a Catanzaro, è stata chiusa stasera dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco che ha evidenziato il rischio di cedimenti di parti del rosone posto sopra il portone principale di ingresso.

A chiedere il sopralluogo è stato il priore della basilica, Tonino Puleo, proprio in considerazione della possibilità che ci potessero essere dei cedimenti. I vigili, nel loro controllo, hanno rilevato diverse lesioni per cui è scattata la chiusura dell'ingresso principale.

Le funzioni, in attesa di una sistemazione, quantomeno temporanea, comunque si svolgeranno regolarmente. E' stato deciso infatti che l'accesso dei fedeli potrà avvenire dalla porta posta sul retro che conduce alla sagrestia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA