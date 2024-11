Open Fiber realizza fibra ultraveloce a Gioia Tauro

Arriva la rivoluzione digitale in alcune aree di Gioia Tauro, dove è già operativa la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga. Open Fiber ha concluso i lavori della nuova infrastruttura in fibra ottica che raggiunge circa trecento unità immobiliari tra abitazioni private, imprese e uffici, consentendo di accedere ai collegamenti Internet con prestazioni efficaci e all'avanguardia. Lo riferisce una nota diffusa dalla società.

"L'intervento - si aggiunge - ha interessato le zone espressamente indicate nel bando aggiudicato da Open Fiber. Si tratta in particolare di contrada Morrone, dell'area compresa tra le vie Toscanini, Gerace, Guardiola e Palatino e Pozzillo. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet service provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata in queste aree di Gioia Tauro. Gli utenti interessati possono verificare la copertura del loro indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità. Per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi sempre a Open Fiber attraverso la pagina web dedicata openfiber.it/contattaci/".

"La rete ultraveloce oggi disponibile a Gioia Tauro - conclude il comunicato - è realizzata con la tecnologia Ftth(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione oltre un Gigabit al secondo".



