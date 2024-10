Calabrese, atto indirizzo giunta per lidi aperti tutto l'anno

"Quando parlo di sviluppo parlo anche di occupazione, quindi di trattenere la gente in Calabria.

Lo possiamo fare attraverso il turismo. Proprio ieri e l'altro ieri in Giunta abbiamo approvato un atto di indirizzo per consentire agli stabilimenti balneari di poter essere aperti tutto l'anno, cosa che fino ad oggi non avveniva". A dirlo l'assessore regionale alla Tutela dell'ambiente Giovanni Calabrese in occasione della presentazione del report su Mare pulito 2024.

"Un segnale importante - ha aggiunto - proprio per cercare di dare la possibilità ai titolari delle strutture estive di strutturarsi meglio anche perché siamo convinti che con gli investimenti fatti proprio nel turismo e soprattutto sugli aeroporti calabresi, Reggio e Lamezia in particolar modo, stanno arrivando tantissimi turisti. I turisti che non arrivano solamente nel periodo di luglio-agosto, dove solitamente si concentra la stagione turistica. Ci sono turisti che provengono da ogni parte del mondo, dove possono tranquillamente vivere la Calabria, la bella stagione e oltre, e viverela soprattutto anche in un periodo come questo, o in altri mesi dell'anno, che non è il classico turismo di luglio-agosto. E su questo stiamo lavorando molto. La delibera fatta ieri è il primo segnale, il primo passo verso una destagionalizzazione concreta ed effettiva".



