A Catanzaro in distribuzione acqua minerale ai residenti

Documento d'identità in mano e file piuttosto ordinate per ottenere la propria razione di acqua minerale: due cartoni a testa. E' la soluzione adottata dal Comune di Catanzaro per venire incontro ai bisogni dei residenti del centro storico alle prese con i problemi legati alla non potabilità dell'acqua che da giorni affligge la città. La distribuzione è stata attuata in tre punti strategici del centro storico: Piazza Matteotti, Piazza Roma e viale dei Normanni.

Impegnati in questa operazione di emergenza, messa in atto anche grazie alla disponibilità dell'azienda Leo per la fornitura di 14mila bottiglie di acqua minerale e della ditta fratelli Critelli che ha messo a disposizione degli autocarri per il trasporto ai punti di distribuzione, i volontari del gruppo cittadino di Protezione civile e gli agenti della Polizia locale. L'Amministrazione comunale, inoltre, a causa della situazione venutasi a creare, ha anche coinvolto i marchi della grande distribuzione organizzata Conad, Coop, Despar, Eurospin che hanno aderito all'invito a calmierare, per questo periodo di emergenza, i prezzi di vendita delle bottiglie d'acqua.

Intanto sempre sul fronte idrico, diventato campale in questi giorni per la città capoluogo di regione, c'è da registrare anche stamane, tra via Indipendenza e piazza Matteotti, in una delle aree nevralgiche della città, l'improvvisa rottura della condotta che ha prodotto una fuoriuscita d'acqua e problemi alla circolazione stradale. Sul posto, a poca distanza da uno dei punti di distribuzione delle bottiglie di minerale alla cittadinanza, dove è stato divelto anche l'asfalto, è intervenuta la Polizia locale con gli operai di un''impresa che sta operando per riparare la perdita. Disagi per le code di auto e bus in transito che hanno intasato il traffico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA