Truffa ad anziani sull'acquisto di elettrodomestici, 18 indagati

Una rete di truffatori che aveva preso di mira anziani ed una nota azienda internazionale di elettrodomestici, la Vorwerk Folletto, è stata scoperta dai carabinieri della Stazione di Reggio Calabria Principale che hanno denunciato 18 persone di età compresa tra i 20 e i 60 anni per i reati di truffa, uso di atti falsi e sostituzione di persona.

Il gruppo, tra il 2021 e il 2024, secondo l'accusa, ha orchestrato un piano sistematico che ha interessato un ampio territorio di Reggio e provincia che avrebbe prodotto un danno di circa 50mila euro alla società.

I truffatori, secondo la ricostruzione dei carabinieri, riuscivano a ottenere documenti di identità di anziani ignari, grazie alla complicità di alcuni rappresentanti dell'azienda.

Attraverso questo meccanismo, redigevano falsi contratti di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici mai richiesti.

Una volta in possesso dei beni, questi venivano rivenduti sul mercato nero, garantendo profitti immediati ai malviventi e, in diversi casi, premi e provvigioni per ogni contratto falsificato.

L'indagine ha preso avvio quando una donna, accorgendosi di un contratto di finanziamento a suo nome per un acquisto mai effettuato del valore di 3.500 euro, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. La denuncia ha portato a controlli approfonditi da parte degli investigatori che hanno evidenziato che le vittime, perlopiù anziani, venivano truffate con contratti di acquisto intestati a loro nome, senza che avessero mai richiesto i beni.





