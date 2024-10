Vinitaly Usa, in vetrina a Chicago sei cantine calabresi

La Calabria del vino alla conquista dei mercati americani. Sono sei le aziende vitivinicole calabresi presenti il 20 e 21 ottobre al Vinitaly Usa, organizzato a Chicago da Veronafiere in collaborazione con Italian American Chamber of Commerce Midwest e Italian Trade Agency, con la partecipazione di 230 aziende e ben 1650 etichette in degustazione. Lo rende noto la Regione.

"Le aziende calabresi, in particolare, affiancate dalla Regione e da Arsac - è detto in una nota - sono state impegnate a rappresentare il meglio della produzione enologica regionale, davanti a un pubblico internazionale qualificato ebusiness-oriented, ampliando i propri orizzonti commerciali e instaurando nuovi rapporti di collaborazione".

"Continua anche a livello internazionale - afferma l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo - l'opera di promozione dei vini di Calabria. L'eccellenza delle nostre produzioni è ormai universalmente riconosciuta e ciò ci spinge da un lato ad investire per accrescere conoscenza e diffusione dei nostri vini e, dall'altro, a sostenere le imprese del settore perché migliorino sempre più sul piano della qualità e della competitività".

Da segnalare: la delegazione istituzionale calabrese, guidata da Gennaro Convertini, presidente dell'Enoteca regionale, ha potuto presentare i migliori vini di Calabria nell'ambito di una masterclass condotta dalla Master Sommelier Jill Zimorski. Inoltre, al Moscato passito di Saracena di Feudo dei Sanseverino è stato tributato il riconoscimento di "Miglior vino da meditazione dell'anno", nell'ambito della masterclass "Best of the best", curata da Gambero Rosso.

Attenzione e apprezzamento hanno riscosso anche i tesori agroalimentari calabresi, col peperoncino, in particolare, tra i protagonisti della cena celebrativa della candidatura della cucina italiana quale patrimonio immateriale dell'umanità, tenuta nella cornice dello University Club di Chicago, alla presenza del Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e di diversi rappresentanti istituzionali delle Regioni italiane.





