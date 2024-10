Maltempo nel catanzarese, in 24 ore 120 interventi vigili fuoco

Sono stati oltre 120, nelle ultime 24 ore, gli interventi portati a compimento dai vigili del fuoco del Comando di Catanzaro a seguito della forte ondata di maltempo che si è abbattuta nella zona il capoluogo e Lamezia Terme.

Attualmente sono 10 gli interventi in corso per prosciugamenti, verifiche danni d'acqua ed assistenza alle famiglie isolate nel comune di San Pietro a Maida che risulta ancora parzialmente isolato. Le forti precipitazioni hanno messo in ginocchio l'intera rete stradale del comune che è raggiungibile solo grazie alla strada provinciale che porta San Pietro Lametino.Nelle vicinanze del centro urbano, a seguito dell'ingrossamento delle acque del torrente Cottola, è crollato anche un ponte. Anche oggi, in paese, le scuole sono rimaste chiuse.

Situazione ancora complicata anche a Maida dove nella prima mattinata di ieri è esondato un altro corso d'acqua invadendo la sede stradale con fango e detriti. Circa 70, fanno sapere i vigili del fuoco, sono le richieste di soccorso in attesa di espletamento.



