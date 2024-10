Abbandonano rifiuti in area Parco Aspromonte, due denunce

Due imprenditori edili di 63 e 23 anni, il primo dei quali con precedenti di polizia, sono stati denunciati per abbandono e smaltimento illecito di rifiuti all'interno del Parco nazionale dell'Aspromonte dai carabinieri forestale di Reggio Calabria.

I militari, nell'ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio, finalizzati alla repressione ed al contrasto degli illeciti ambientali, hanno notato all'interno del greto di un torrente in località "Molisa" nel comune di Oppido Mamertina, la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non e di circa 50 contenitori in plastica, ricolmi di liquidi verosimilmente riconducibili a lavori di rifacimento facciate di fabbricati.

Dal ritrovamento di due etichette, su altrettanti contenitori in plastica, si è risaliti al sede al venditore dei prodotti e, successivamente, all'identificazione degli acquirenti finali del materiale in questione: i due imprenditori edili di Oppido Mamertina. Ai due i militari, dopo aver messo in pratica degli accorgimenti per evitare situazioni di inquinamento ambientale, addebitano la realizzazione, di fatto, di una discarica abusiva all'interno del territorio dell'area protetta.



